Pavla Tomicová zhubla 35 kilo a čelí podvodu: Její jméno zneužili do reklamy

Pavla Tomicová Herminapress

Herečka Pavla Tomicová (60) čelí nevídané situaci. Poté, co zhubla neuvěřitelných 35 kilogramů pomocí vyvážené a pravidelné stravy, se její jméno objevilo v reklamě na přípravky na hubnutí. Od toho se však herečka distancovala.

Na internetu najdete nesčetně zázračných a „zaručených“ pomocníků s hubnutím, a právě Pavla Tomicová se měla údajně objevit jako lákadlo na některé z přípravků. "Nikdy jsem se nepodílela na žádné reklamě!" vzkázala prostřednictvím své fanouškovské stránky a dala jasně najevo, jak je to s podvodnými reklamami, kterých se stala nedobrovolně tváří. "Na hubnutí jsem nic neužívala a neužívám," doplnila.

Hvězdu seriálu ZOO trápí jojo efekty, a tak si dala velice záležet, aby hubla zdravou formou a nevyužívala žádné „zázraky“ nebo osvědčené diety. Jednoduše se do toho obula a zvolila tu nejjistější a nejzdravější cestu.

"Prosím, upozorněte na to své kamarády a známé. Moc mě to zlobí, zneužili mé osoby a budu moc vděčná, když o tom podvodu budete informovat co nejvíce lidí. Děkuji vám moc," vzkázala herečka. ■