Přítelkyně rozvedeného moderátora má pořádně nadupaný dekolt: Pětky jsou při sportu další zátěž, přiznala

Petr Vágner a Silvie Vlčková Super.cz

Už skoro dva roky prožívají lásku jako trám, oba jsou již rozvedení a v životě jim to klape. Realitní makléřka Silvie Vlčková se vedle moderátora Petra Vágnera (44) dostala ve větší míře i ke sportu, kde se stala jeho sparing partnerkou. "U nás je všechno dobré," shodují se.

"V soukromí je to tedy výborné, ve sportovním to občas zaskřípe. Začal jsem Silvu nutit, aby běhala se mnou, protože trénujeme na beskydskou B7 s desetikilovou vestou," doplnil Petr a my pro upřesnění dodáváme, že jde o běh na 101 km, který vede přes devět beskydských vrcholů a běží se i přes noc. Silvie musí Petra opravdu milovat, aby tohle absolvovala.

"Věřím, že to dám," doufá Silvie, která bude zřejmě jedinou startující s ňadry číslo pět. "To je fakt. Já si potáhnu desetikilovou vestu, a ještě ty pětky k tomu. Mám nevýhodu," připustila půvabná blondýnka, která svého partnera doprovodila i na letní párty jeho domovské televize. ■