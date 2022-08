Leontýnka (✝41) z Ať žijí duchové! zemřela příliš brzy. Statečný boj s vážnou nemocí

Dana Vávrová jako Leontýnka v Ať žijí duchové! Profimedia.cz

Dana Vávrová stála před kamerou poprvé už v pěti letech, maminka ji brávala na natáčení spolu s její starší sestrou Hanou, dnes Heřmánkovou (59). Sympatická dívenka okouzlila svým talentem, a tak není divu, že se vedle Leontýnky dočkala celé řady hereckých příležitostí. Objevila se například ve filmu Jak se točí Rozmarýny (1977) či v seriálech Arabela (1980), My všichni školou povinní, Bambinot (oba 1984) aj.

Osudové setkání

Ve třinácti letech vyhrála Vávrová konkurz a německý režisér Franz Peter Wirth (✝80) ji obsadil do hlavní role židovské dívky Janiny David z Varšavy v televizním seriálu Ein Stück Himmel (Kousek nebe, 1982).

Seriál měl úspěch, tvůrcům přinesl řadu ocenění a po pěti letech se točilo jeho pokračování. Pro talentovanou slečnu to byla nejen další herecká příležitost, ale také osudový zlom. Během natáčení se totiž zamilovala do kameramana filmu a pozdějšího režiséra Josepha Vilsmaiera (✝81), který byl o 28 let starší než ona.

Škarohlídům to nevyšlo

Přes velký věkový rozdíl se za něj po nějakém čase provdala, i když ji od tohoto kroku množství lidí odrazovalo.

Do Německa se vystěhovala legálně, ale úřady nenesly její odchod úplně nejlíp, a tak se o ní nějaký čas vůbec nesmělo psát. Navzdory škarohlídům jí to s Vilsmaierem klaplo a z jejich vztahu vzešly tři dcery: Janina, Theresa a Josefina.

V Německu se jí dařilo

Vávrová se pak v Německu prosadila nejen jako herečka. Stala se z ní i uznávaná režisérka. V roce 1998 představila na filmovém festivalu v Karlových Varech své drama Hunger – Sehnsucht nach Liebe (Hlad – touha po lásce, 1997), věnované poruchám příjmu potravy. Režírovala také snímek Poslední vlak (2006) o tragickém osudu posledního transportu berlínských Židů, který směřoval do koncentračního tábora v Osvětimi.

Tématika 2. světové války se objevila i v posledním filmu, ve kterém si Dana Vávrová zahrála. Televizní snímek Zkáza lodi Gustloff natočil v roce 2008 její manžel a svěřil jí v něm jednu z hlavních rolí.

Nemoc udeřila náhle

O tom, že představitelka Leontýnky bojuje se zákeřnou nemocí, věděla jen její rodina. Prala se s ní statečně, ale rakovina děložního hrdla postupně metastázovala do jater a do plic. Po vyčerpávajícím boji Dana Vávrová zemřela na mnichovské klinice, obklopena svými nejbližšími. Bylo jí tehdy pouhých 41 let. Dnes by oslavila 55. narozeniny. ■