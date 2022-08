18 let má stejné míry a jako jedna z mála přírodní prsa. Jana Doleželová v bikinách a bez retuše prozradila svoje triky

Jana Doleželová Super.cz

Bývalá královna krásy Jana Doleželová (41) si i osmnáct let od svého triumfu udržuje velmi štíhlou postavu. Výkyvy váhy snad nikdy neměla. Jak sama říká, zadarmo už to není. Musí si pomáhat pravidelným pohybem.

"Jde to trošku hůř, ale hodně sportuju. Běhám, jezdím na kole, hraju golf, plavu, v zimě se věnuju skialpinismu. Mám pohyb často intenzivní, pak si můžu dovolit hřešit," řekla Super.cz Miss ČR 2004.

Sladkému se nevyhýbá. "Občas si dám dort i v 8 večer, není to pravidlo, ale dám si ho," prozradila na soustředění finalistů Muže roku.

"Užívali jsme si wellness, plavali jsme, opalovali jsme se. Těším se na večerní program, funguju tady jako drobný konzultant, roky jsem se pohybovala v oblasti modelingu a soutěží krásy. Je to pro mě příjemné zavzpomínání," upřesnila Jana, která nám neřekla, zda je v tuto chvíli zadaná.

Finalisté u ní šanci ale nemají. "Opravdu jsou to kluci, kterým je o patnáct let méně. Věk by měl být přiměřený, tohle by mě ani nenapadlo," dodala. ■