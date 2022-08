Obří obočí až do půlky čela Britku proslavilo: Teď je díky němu hvězdou sociální sítě

Ilustrační foto Profimedia.cz

Proslula jako „Britka s největším obočím“ a ve svých videích nabádá k porušování standardů krásy.

„Snažím se vysvětlit lidem, že jim pomůže zvednout sebevědomí jedině to, když budou sami sebou,“ nechala se slyšet na sociálních síti. „Nesmí si brát k srdci odsuzování ostatních, ale snažit se vyzdvihnout svou přirozenou krásu a projevovat se tak, jak chtějí,“ myslí si.

O trollech, kteří se smějí jejímu uměleckému projevu v podobě obřího obočí, si myslí své. „Jsou to falešní lidé s vymytými mozky, omezení na určité chování a standardy krásy. Nejsou autentičtí, neměli by existovat,“ nechala se slyšet.

A má celkem vyhraněné názory i na kosmetický průmysl, o kterém si myslí, že jen okrádá lidi o peníze a nabádá je, aby všichni vypadali stejně. Založila proto hnutí s názvem Beauty Redefined or We Suffer, jehož cílem je zlepšit duševní zdraví lidí, kteří se nebojí lišit.

Sammie-Jo si obočí kreslí tekutými linkami a dělá to, aby vyčnívala z davu. Jindy ji lze zase vidět se spojeným růžovým nebo jinými extravagantními malbami. Už to takhle dělá několik let a na zvídavé dotazy lidí na ulici nebo hanlivé komentáře na internetu si zvykla. Většina lidí je jednoduše zvědavá, co za výrazným make-upem stojí. Najdou se ale i obdivovatelé, kteří ji díky obočí vyloženě zvou na rande.

„Oslovují mě i takoví a konverzaci začínají obočím, nejspíš to bude nějaký fetish, svěřila v rozhovoru por Daily Star Sammie-Jo. ■