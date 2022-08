Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku skončil při žádosti o ruku v rybníce

Matouš Ruml Foto: Archiv TV Nova

Představitel jedné z hlavních rolí českého sitcomu Comeback Matouš Ruml (36) skončil při žádosti o ruku v rybníce. A to při natáčení nového filmu Superžena, který bude mít zanedlouho premiéru v českých kinech. Herecká dvojice Matouš Ruml a Eva Toulová točili zásnuby přímo uprostřed Šonovského rybníka.

"Natáčet s Matoušem bylo za odměnu. Zahraje vám veškeré šílenosti, které si vymyslíte, a ještě vás rozesměje. Pamatuju si, že jsem se s ním celé natáčení prosmála, takže ani nebyl prostor pro nervozitu," vzpomíná na natáčení hlavní hrdinka a zároveň režisérka filmu Eva Toulová.

O tom, že je Matouš profesionál každým coulem, není pochyb. Jeho herecké kvality potvrzuje i producent filmu Pavel Mědílek. "Potřebovali jsme, aby nám scéna, kdy nám herečka shodí Matouše do vody, vyšla na první dobrou, abychom je nemuseli vysušovat a ztrácet čas, protože večer spěchal Matouš hrát do divadla Shakespeara. Shazování do vody jsme proto točili z dronu i kamery zároveň a naštěstí se povedlo hned na poprvé."

Zásnuby v reálném životě byly zřejmě povedenější, Matouš má krásnou manželku Terezu, s níž vychovává tři děti - Nathaniela, Miu a Liama. Za zmínku rozhodně stojí, že dokud si pár neřekl své „ano“, neměli spolu nic, jelikož jsou oba věřící. ■