Sylvester Stallone se potkal s mladším bratrem před fitkem. Podobu nezapře, a ještě nosí tílko s Rambem

Frank měl na sobě tílko s podobiznou svého bratra... Profimedia.cz

Pro skalní fanoušky akčního hrdiny Sylvestera Stalloneho (76) nejspíš nebude jeho bratr Frank novinkou, možná se ale najdou i tací, kteří o něm neměli tušení... Frank Stallone je o čtyři roky mladší než jeho slavnější sourozenec, i on se věnuje herectví a zároveň je talentovaným zpěvákem a kytaristou. K setkání bratrů došlo před posilovnou Gold’s Gym v kalifornském Venice.

Je jasné, že Sylvester má ve svém mladším bráchovi velkého fandu. Na tílku měl totiž jeho podobiznu z legendárního filmu Rambo. Nutno podotknout, že Frank je na svůj věk stejně jako Sylvester ve fantastické formě. Je vidět, že pro oba je posilování pravidelnou záležitostí. Podoba je také jasná na první dobrou.

Co se hereckých příležitostí týče, zahrál si Frank např. v sitcomu Movie Stars, kde se objevil po boku Dona Swayzeho (bratr Patricka Swayzeho) a Joeyho Travolty (bratr Johna Travolty). Seriál se ale moc neuchytil a vysílal se jen necelý rok.

Frank tak raději skládá hudbu pro Sylvesterovy filmy. Například za píseň Far from Over ze snímku Staying Alive z roku 1983 s Johnem Travoltou v hlavní roli byl nominován na Zlatý glóbus a album následně získalo nominaci na cenu Grammy. ■