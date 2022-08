Seriálová kráska s balkánskými kořeny popsala, v čem jsou Bulhaři lepší než Češi

Sandra Černodrinská Super.cz

Herečka Sandra Černodrinská, kterou si diváci oblíbili díky filmu Raftáci nebo seriálu Přístav a Ordinace v růžově zahradě 2, si zkusila, jak široké jsou její vědomosti, a to v zábavném pořadu Máme rádi Česko. Během rozhovoru zavzpomínala, s čím zápasila už na škole. „ Hodně mi šla výtvarka, pracovní činnosti, a co mi nešlo, tak je ten zbytek ,“ prozradila se smíchem Super.cz.

Sandra se také proslavila tím, že během natáčení Ordinace v růžové zahradě 2 otěhotněla a porodila. Filmaři využili její dvojče k tomu, aby nenarušili natáčecí plány. Sama ale přiznává, že ani v dětství nikdy nezneužívala toho, že jsou se sestrou k nerozeznání. „Ne, protože když žijete s tím dvojčetem celý život, tak jste velmi rád, že vás někdo pozná, i když uděláte nějaký průser,“ dodává.

Herečka právě odjíždí na měsíc domů do Bulharska, kde má rodinu. Právě v této zemi si pochvaluje chování místních lidí, které prý mnoha lidem v Česku chybí: „V Bulharsku je víc sluníčka, což je jako fajn a někdy jsou ty lidi takový upřímný, já nemám moc ráda šuškandy za zády. Ty lidi jsou přímější, a i když je to nepříjemný, tak to má člověk rychle z krku,“ dodala Sandra Černodrinská. ■