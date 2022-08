Změna image nebyla zadarmo: Herec si pětkrát odbarvil vlasy a popálil si hlavu do puchýřů

Alexej Kolva Super.cz

"Ještě před tou barvou jsme řešili, že bychom měli být do druhé série Mužketýrů totálně vysekaní, mít těla, na která je radost pohledět. Měli jsme na to i relativně dost času, ale nakonec to nedopadlo, dietu jsme nedrželi a do fitka taky nechodili," smál se Alex.

Pak už jsme se ale ke změně barvy vlasů dostali. "A musím říct, že když jsem si ty vlasy poprvé barvil, pochopil jsem, jak je to blbý nápad. Bylo potřeba si neustále hlídat odrosty, barvil jsem to celkem pětkrát. Poprvé to bylo nejhorší, měl jsem spálené vlasy i kůži na hlavě do puchýřů. Pak už to bylo lepší. A vlastně jsem si na to svým způsobem zvykl. Má to jisté kouzlo a připadám si víc odvázaně," dodal. Jak to herci sluší, posuďte sami. ■