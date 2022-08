Po svatbě rovnou na operační sál! Karlos Terminátor Vémola po bujaré veselce se svojí Lelou leží v nemocnici

Karlos leží v nemocnici. Herminapress

Velkolepá svatba, bujaré oslavy do nočních hodin a romantická svatební noc v Žižkovské věži. To vše v pátek skončilo a Karlos Terminátor Vémola (37) teď místo luxusního apartmá tráví čas ve zcela jiném prostředí. Zápasník MMA včera ve večerních hodinách nastoupil do nemocnice a dnes ho čeká operace.