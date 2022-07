Další úspěch talentované herečky. Hvězdu Profesora T. obsadil do kriminálky režisér Pelíšků

Sarah Haváčová je jednou z hlavních hvězd Hřebejkovy kriminálky. Michaela Feuereislová

Byť už oslavila třicítku, hraje ve snímku posluchačku vysoké školy. „Hraji postavu Kláry Machové, která je studentkou a zároveň režisérka divadelního spolku. Je velmi cílevědomá a chytrá,“ popsala svou postavu Sarah a nastínila i odvrácenou tvář své postavy. „V příběhu má vztah s pedagogem na univerzitě, kterého vroucně miluje. To přinese nechtěné problémy.“ Partnera Haváčové hraje Luboš Veselý a mezi dalšími hlavními postavami se objeví Jiří Havelka, Petra Hřebíčková či Jitka Čvančarová.

Natáčení s autorem legendárních Pelíšků byla pro herečku na startu kariéry čest. „Měla jsem radost, že jsem měla možnost točit s Honzou Hřebejkem, který nemá problém zasahovat do textu. To mi vyhovuje, že se nemusím držet scénáře a dá prostor improvizaci,“ říká herečka, která na tiskovce vypíchla i nejnáročnější scénu na natáčení. „Byla tam scéna s malým chlapečkem, který na mě byl protivný, tak jsem mu to musela vrátit.“

Ve čtyřdílné minisérii se proplétají různé podoby partnerských vztahů, střety ambicí, specifika univerzitního prostředí a zločin. Haváčová se dokázala ztotožnit s příběhem, který naznačuje, že nic není jednoznačné.„Nic není černobílé, jen panda. To je moje oblíbená věta. Hranice mezi dobrem a zlem je velmi těžká. Pokud nejsme v botách toho dotyčného, tak nemůžeme soudit.“ ■