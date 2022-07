Perličky z komedie Parta hic. Gottova píseň se hitem nestala, Menšík trpěl v dolech a Dvořák přišel o zuby

Josef Dvořák a Regina Rázlová v Partě hic Foto: Prima Max

Bočan dostal nůž na krk

Pod snímkem Parta hic, který dnes může zaujmout především svým bizarním tématem, je jako režisér podepsaný zkušený Hynek Bočan (84). Ten do té doby natočil mj. skvělé trezorové drama Pasťák (1968, 1989) či vynikající historický snímek Čest a sláva (1968), za který získal na MFF v Benátkách Passinettiho cenu italské filmové kritiky.

Nicméně po nástupu normalizace nesměl pracovat na Barrandově ani jako pomocný režisér. Parta hic byl po pěti letech první film, který mu vedení studia nabídlo k realizaci. A i když se Bočanovi do tématu nechtělo, nakonec kývl, protože mu bylo řečeno, že v tom případě už nenatočí nikdy nic. Mohl si ale sám vybrat některé herce a film doplnit o komediální části.

Z písně se hit nestal

V hereckém obsazení této dobové agitky zaujme zcela jistě řada zvučných jmen, mj. Josef Kemr (✝72), Vladimír Menšík (✝58), Josef Dvořák (80), Petr Nárožný (84) či Regina Rázlová (75). A fanynky se mohou těšit i na Karla Gotta, který přijal nabídku proto, že ho svět filmu vždycky fascinoval.

Karel Gott v Partě hic zpívá Vůni mléka.

Takže Slavíka uvidíte, jak na pódiu odzpívá Vůni mléka a poté nadšeně zvolá: „Měl jste pravdu, to je trhák!“ Kuriózní ale je, že ačkoli se tahle písnička hrála poté hojně i v rozhlase, žádný „trhák“ neboli hit se z ní nikdy nestal.

Trpěl Menšík, technika i Dvořák

Film se natáčel hlavně v Ostravě, dále pak mj. v horské obci Trojanovice, v Kladně či na Barrandovských terasách v Praze. Scény v podzemí byly filmovány na dole Schoeller v Libušíně. Vladimír Menšík hrál ve filmu hornického předáka, jenže jako těžký astmatik měl s pobytem v dole velký problém.

V podzemí jej musel proto přepravovat speciální vozík s lékařem i kyslíkovou lahví – zdravotně by to herec nezvládl. Velké množství prachu ale nevadilo jen Menšíkovým průduškám, problémy s ním měla i citlivá audiotechnika a kamery. Trpěl i Josef Dvořák. Když si v rodné Kadani odmítl jednoho dne připít v hospodě se štamgastem, sesypala se na něj celá parta místních opilců a došlo i na pěsti. Dvořáka to stálo přední zuby a štáb mu musel urychleně sehnat protézu, aby se mohlo točit dál.

Jeden fór střídal druhý

Hynek Bočan rád vzpomínal na chvíle, kdy se točilo v Ostravě, a štáb byl ubytován v tamním Hotelu Palace. „Nezapomenutelné byly hlavně večery, kdy se chlapi trumfovali, kdo řekne lepší vtip,“ řekl režisér. „Byly fakt úžasné. To si člověk pak řekne: Hergot, někdo tu měl být a natočit to aspoň do rozhlasu.“

Herci, kteří byli vázáni v pražských divadlech, se na natáčení do Ostravy dopravovali letecky. Jan Skopeček (✝94), který hrál horníka Mašína, dal později k dobrému historku, že když jednou vystupovali na letišti v Mošnově, překvapil je červený koberec a delegace s pugéty. S kolegou Petrem Nárožným se domnívali, že uvítací výbor čeká na ně, ale parádně se sekli. Vše bylo připraveno pro slavnou koulařku Helenu Fibingerovou, která letěla s nimi – herci ji ale tehdy neznali.

V kinech měla Parta hic premiéru 29. července 1977, přičemž celá její realizace trvala tři roky. Film, který u nás vidělo přes milion diváků, promítali i v dalších zemích východního bloku. ■