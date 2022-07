Gábina Partyšová se vrací do Snídaně: Diváci moderátorku po pauze opět uvidí v ranním vysílání

Gabriela Partyšová Foto: se svolením G. Partyšové

Po roční pauze se Gabriela Partyšová (44) opět vrací do ranního vysílání. Následující dny ji tak znovu čeká budíček ve 3:45 ráno. Ve Snídani s Novou, kterou moderovala po dobu sedmi let, bude během letošního léta zaskakovat, a to se svým někdejším kolegou Alešem Lehkým.