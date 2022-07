Zlatovláska se natáčela na zámku opředeném mrazivou pověstí. Krvavý zápas o život se samotným ďáblem!

Traduje se, že rudou barvu zámek získal díky doslova ďábelské události. Profimedia.cz

Menší bouda na diváky

Filmová pohádka, která nesmazatelně zapsala Jorgu Kotrbovou i Petra Štěpánka do české kinematografie, je stále oblíbená nejen pro svůj romantický příběh, ale také díky nádherným písním. Jiříku, co v očích máš? či Já ti prstýnek dám milujeme i po pěti desetiletích.

Divákům ani nikdy nevadilo, že na ně tvůrčí tým ušil malou boudu, když zpěv zlatovlasé panny v podání Jorgy Kotrbové nahradili hlasem jiné české herečky a zpěvačky - konkrétně Jitky Molavcové.

Mrazivá pověst

O oblíbenosti filmové pohádky svědčí i fakt, že zámek, na kterém se natáčelo, patří na přední příčky návštěvnosti českých památek. Červená Lhota, která se podle pověsti původně jmenovala Zlatá Lhota, je opředena tajemstvím, z kterého i po staletí mrazí. Traduje se, že rudou barvu zámek získal díky doslova ďábelské události.

Silně věřící katolický šlechtic si na zámek přivedl mladou nevěstu Johanu, která však byla luteránského vyznání. Ze své víry ale nikdy neslevila, ba naopak. Vývojem dobových událostí po letech Johana ovdověla a stala se tak novou zámeckou paní. Nic jí již nestálo v cestě, aby mohla naplno projevit své pravé já. Ze zámecké síně konečně mohla odstranit starobylý kříž, který chtěla v noci vyhodit z okna do rybníka.

Krvavý zápas o život

Do místnosti ale vletěl ďábel, který se s Johanou začal prát a pro její špatné skutky ji chtěl odnést do pekla. Během zápasu se ale vdova silně udeřila do hlavy o zeď, která se zbarvila do ruda. Když ráno sloužící viděli krvavou spoušť, byli zhrozeni.

Skvrny ze zdí zámku se nepodařilo už nikdy odstranit, proto byl nakonec celý objekt natřen rudou barvou. Nátěr tedy dodnes údajně překrývá krvavé stopy po tomto zápasu o život.

Historii zámku i veškeré zajímavosti si můžete jednoduše poslechnout také v podcastu Výlety za klasikou. Samotný výlet vám pak zpestří hudba z pohádky o Zlatovlásce, kterou najdete přímo v daném díle podcastu. V podcastu najdete i další tipy na výlety, které vás povedou po stopách oblíbených českých pohádek a rodinných filmů. ■