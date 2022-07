Představitel Lupínka z Rapla se stal nedávno dvojnásobným tátou. Jak si oblíbený herec užívá otcovství?

Lukáš Příkazký Michaela Feuereislová

Sympatický herec Lukáš Příkazký je často tajemný jako hrad v Karpatech. Narození syna Adama, kterému letos budou už čtyři roky, se mu podařilo několik týdnů tajit. Teď má opět důvod k radosti, manželka Veronika nedávno porodila holčičku Malvínku, za chvíli jí bude končit šestinedělí, a tak už mají jasný plán, co jako rodinka podniknou.

„Je to vlastně důvod, proč nejedeme letos k moři, malé miminko a plus to, že já teď točím seriál Agrometal, takže dovolenou v zahraničí neplánujeme, ale hned jak dotočím, tak pojedeme k rodičům na Moravu a tam budeme trávit volný čas,“ prozradil herec Super.cz.

A právě na seriál Agrometal, který připravuje televize Prima, se herec velmi těší, jeho role ho totiž baví. „Hraji takového borce, který žije na vesnici, rozváží věci, má manželku, kterou hraje Kristýna Leichtová a stane se mu takový průšvih, ale víc neprozradím,“ rozhodl se nás napínat Lukáš Příkazký.

V novém seriálu se objeví také další oblíbené tváře českého showbyznysu, například Patricie Pagáčová (33), Petr Čtvrtníček, Pavlína Mourková nebo Romana Gosčíková. ■