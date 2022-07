Ze seriálového Laviho už je ženáč. Jakub Štáfek se oženil

Jakub Štáfek Michaela Feuereislová

Herec, jenž se proslavil také seriálem Ulice, slíbil, že si maminku své dcery vezme už loni. „Do podzimu neplánuju dělat nic. Jenom se ožením,“ potvrdil letos Super.cz na premiéře snímku Vyšehrad: Fylm svůj slib.

A to ještě předtím raději nechtěl nic plánovat. „Uvidíme, jak to všechno půjde. Uvidíme, třeba ta svatba nedopadne. Ale přál bych si, aby to dopadlo,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. A dopadlo to na jedničku!

Že se z Jakuba Štáfka stal ženáč, propálil na Instagramu jeho kamarád z Ulice Vašek Matějovský. „Když se vám žení kamarád, to je jedna věc, ale když se vám žení brácha, to je věc druhá,“ napsal k záběru ze svatby pyšný herec. ■