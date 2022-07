Neuvěříte, že za tři měsíce oslaví 57. narozeniny: Slovenská diva Sisa Sklovská předvedla tělo v plavkách

Sisa Sklovská Michaela Feuereislová

Letos na podzim oslaví zpěvačka Sisa Sklovská (56) už 57. narozeniny. Při pohledu na její fotky v plavkách by to ale napadlo jen málokoho. Slovenská diva si stále udržuje ultra štíhlou figuru a může se chlubit křivkami jako kdejaká mladice.

Za odpočinkem vyrazila zpěvačka na pár dní do italského letoviska Sorrento, kde si užívá nejen procházky podél moře, ale i koupání v bazénu, odkud poslala pozdrav. Ve dvojdílných plavkách dala na odiv snědé opálené tělo, nad kterým jednomu zůstává rozum stát.

„Jsem věčný optimista, takže mládnu. Hodně lidí mi říká, že vypadám lépe, než když mi bylo šestnáct,“ svěřila se Super.cz Sklovská, která od svých obdivovatelů dostala také řadu komplimentů. „Krásné je to tělo v plavkách, to je dokonalost sama, a proto se ptám, dá se zdokonalit dokonalé? Myslím že ne. Siso, velmi ti to sluší,“ napsala jí jedna z fanynek. ■