Záporák z Ordinace ví přesně, jak o prázdninách potěší své děti. Čemu se naopak musí vyhnout?

Robert Jašków Herminapress

O svém rodinném životě herec Robert Jašków (52) moc nemluví, pro Super.cz ale udělal výjimku a prozradil své aktuální plány. „Vyrazíme někam k moři, je to pochopitelně determinované potřebami mých tří dětí, takže my se se ženou musíme tak nějak přizpůsobit potřebám našich dětí, aby to léto měly zábavné a my si pak s manželkou děláme i sami výlety, které by pro naše ratolesti nebyly dostatečně populární, tak takové mám léto,“ svěřil se nám herec.