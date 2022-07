Nečekané a zdrcující úmrtí. Přítel Ivany Trumpové popsal jejich poslední rozhovor

Ivana Trumpová zemřela po pádu ze schodů ve věku 73 let. Profimedia.cz

„Podporovala spoustu charit a všeho. Byla jako anděl. Kdokoli potřeboval pomoc, byla tam. Nestarala se o politické názory nebo náboženství, byla připravena pomoci každému,“ řekl Erdem, jenž vlastní celebritami oblíbený podnik 75 Main v Hamptons, magazínu People s tím, že Trumpová pro něj byla „téměř jako matka“.

Naposledy spolu mluvili telefonicky před dvěma týdny, Trumpová se těšila na léto. „Tehdy poprvé mi řekla, že neví, jestli to v létě do Hamptons zvládne. Byla ale nadšená z plánované cesty do Evropy, kam v poslední době nemohla. Milovala St. Tropez, bylo to její oblíbené místo,“ uvedl podnikatel s tím, že má pocit, že si Ivana stěžovala na potíže s kyčlí, ale spojení nebylo dobré, takže si není jist.

„Řekla mi, že se chystá mě překvapit, ale necítí se dobře a nechce opouštět dům. Byla z toho rozmrzelá,“ uvedl.

Když se dozvěděl zprávu, že Trumpová zemřela, zdrtilo ho to. „Měl jsem v ruce kávu, kterou jsem upustil a začal jsem plakat. Vždyť jsem s tou ženou mluvil před 14 dny. Těšila se na Evropu a na Hamptons. Vyhledal jsem všechny dostupné informace a zdrtilo mě to, bylo to velmi nečekané,“ dodal Erdem. ■