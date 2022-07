Tady si může být Leoš Mareš otcovstvím stoprocentně jistý. Podívejte se na jeho rozkošnou fotku s dcerou a manželkou

Leoš Mareš se z práce má domů na co těšit... Michaela Feuereislová

To samotný Leoš se tetelí blahem, protože holčička mu jde opravdu hodně do podoby. Jakmile mu to pracovní program dovolí, snaží se trávit čas s rodinkou. V létě mají navíc možnost užívat si společné chvilky na chalupě v jižních Čechách, což je v horkém počasí příjemný bonus.

Když se Mareš naposledy pochlubil snímkem s malou Alex, fanoušci jen zírali, což mu určitě muselo polechtat jeho ego. „To není možný to mě pos*r ta podoba, nádherná princezna,“ zněl jeden z mnoha komentářů na téma „tatínkova kopie“.

Sluší to i Leošově manželce Monice, jež má štíhlou postavu v genech, a tak se klidně může cpát sladkým a vyhýbat se i svému oblíbenému cvičení. „Jím hodně a jím sladký. Ale zároveň jsem nepřestala mít ráda zdravé věci,“ řekla nedávno Super.cz Monika s tím, že kila šla dolů i díky kojení.

Postavu by prý ještě potřebovala zpevnit, ale „netlačí na pilu“. „Musím začít makat, ale všeho s mírou, nechci to urvat,“ má jasno. Dlouhé procházky s kočárkem jsou tak sázkou na jistotu. ■