Kim Kardashian a její mateřská stránka: Takhle dováděla se svými dětmi v oceánu

Kim Kardashian s dětmi na Turks a Caicos Profimedia.cz

Televizní hvězda dováděla v oceánu s devítiletou North, šestiletým Saintem, čtyřletou Chicago a o rok mladším Psalmem, u čehož je zachytila fotografka. Kim se o několik vzniklých záběrů podělila i se svými 324 miliony sledujícími na Instagramu a ke snímkům přidala všeříkající popisek „ŽIVOT“.

Zasloužilé mamince Kim, která s exmanželem Kanyem Westem počala své první dvě děti a další dvě si kvůli komplikovanému průběhu obou těhotenství nechala odnosit náhradní matkou, by se možná mohla velká rodina ještě rozrůst. Její o třináct let mladší přítel Pete Davidson totiž v úterý překvapil svým prohlášením, že je jeho snem mít dítě.

„Rozhodně jsem rodinný typ. Ta největší věc, kterou jsem ještě nedokázal, je to, že chci mít dítě. Je to jako můj sen. Jo a přitom je to tak banální,“ řekl Pete v rozhovoru svému kolegovi komikovi Kevinu Hartovi. Jak se k tomu asi postaví Kim? ■