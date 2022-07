Narodila se v den, kdy zemřel její otec: Dceři architekta Kaplického (✝71) už je třináct a roste z ní krásná slečna

Eliška Kaplicky s dcerou Johankou Michaela Feuereislová

Její narozeniny nebudou nikdy úplně veselé. Dcera architekta Jana Kaplického (✝71) a producentky Elišky Kaplicky Fuchsové se narodila v den, kdy její otec zemřel. Johanka nikdy tátu nepoznala. V lednu od nešťastné události, kdy ho na ulici zradilo srdce, uplynulo už třináct let.

I tahle mladá slečna se účastnila karlovarského filmového festivalu. Její společenský debut to ale na rozdíl od dcer Veroniky Žilkové (60) nebo Zdeňky Žádníkové (47) nebyl. Maminka ji sem brala už jako malou holčičku. V naší galerii můžete vidět například snímek z roku 2017, kdy bylo Johance osm.

Od té doby uplynulo dost času. Dívence se narodila sestřička Mia Stella a Johanka vyrostla do krásy. Na zahájení festivalu jí to v červených saténových šatech na ramínka slušelo. Ale do obuvi si zřejmě nechtěla nechat mluvit. ■