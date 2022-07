Herečka Lucie Zedníčková reagovala na nahé fotky kolegů. Půjde do toho i ona?

Lucie Zedníčková Super.cz

Herečku Lucii Zedníčkovou (53) jsme zastihli před představením A do pyžam!, kde exceluje po boku Evy Decastelo (43), Báry Mottlové (35) nebo Lukáše Langmajera. Hraní venku na střeše Harfy si užívá. „Jo, tak druhá půlka je dobrá, protože ta první, to jsem teď říkala, že hrajeme přímo proti zapadajícímu slunci, tak se všichni křeníme. Ale je tady většinou dobrá atmosféra,“ pochvaluje si herečka.

Léto je v plném proudu, ovšem Lucii Zedníčkovou žádná dovolená zatím nečeká. Super.cz přiznala, že ji čeká operace! „Já jdu na začátku srpna na takovej zákrok, takže vlastně budu pak zbytek srpna relaxovat doma. To je letos moje dovolená.“ Podle herečky má ale i tato situace světlou stránku. „Já si zas říkám, že v létě se všichni stěhujou na jih, že to je takový stěhování národů, tak já si říkám, že si uděláme nějakou dobrou dovolenou potom na podzim nebo v zimě. To úplně miluju! V zimě jet někam do tepla,“ rozplývá se Zedníčková.

Její herečtí kolegové se během prvního prázdninového měsíce pustili do focení odvážných fotek. Bára Mottlová se zvěčnila nahá u vodopádu, Lukáš Langmajer se blýsknul zase téměř nahý na pláži. A tak nás zajímalo, zda se Lucie nechystá na něco podobného. „Já? Že bych se fotila nahá?“ rozesmála se herečka, která má, nutno podotknout, perfektní postavu. „Já bych se asi už nahá nefotila,“ uzavřela s cukáním v koutcích. ■