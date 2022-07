Peter Nagy (63) si přestal barvit vlasy: Vypadá jako Pierre Richard! A jak to má se ženami?

Peter Nagy Super.cz

Jako šedesátník změnil image a prospělo mu to. Zpěvák Peter Nagy (63) vypadá s šedou hřívou trochu jako francouzský herec Pierre Richard a charisma z něj jenom prýští. "To je velká poklona," byl potěšený Peter.

"Už je mi třiašedesát, tak to tak má být a není potřeba si na nic hrát. Chlap v mých letech musí být škaredý a vyžilý," žertoval. Ptali jsme se i na to, zda má nějakou partnerku, což nám potvrdil, ale konkrétné nebyl. "Vždycky nějaká je. Ale jestli jsem v plné síle, to ať řeknou dámy," smál se.

"Konečně už můžeme koncertovat, s kapelou hrajeme letní akce a festivaly. Užíváme si to," svěřil Peter, který bude hostovat také na šedesátinách Olympiku a na dvou koncertech na poctu Meky Žbirkovi. Během pandemie stihl po dvanácti letech také vydat sólové album. ■