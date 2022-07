Hvězdné manýry Johnnyho Deppa: Co vyžadoval před vystoupením v Praze?

Johnny Depp Michaela Feuereislová

Hollywoodský herec Johnny Depp (59) vystoupil v pražské O2 universum jako host během koncertu Jeffa Becka. Hvězda Pirátů z Karibiku si cestu do Čech užíval: „V náladě dorazil báječné, velmi se do Prahy těšil. Těší se hlavně na to, že si tu užije klid a hudební fanoušky na koncertu Jeffa Becka. On je pouze host a tuto roli si velmi uživá,“ prozradil pro Super.cz Radim Svatoň z pořádající agentury Liver music.