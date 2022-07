Pánové, o tohle jste přišli: Čerstvě zamilovaná modelka předvedla v plavkách s hlubokým výstřihem svůj dekolt

Romana Pavelková Profimedia.cz

„Spolu tvoříme pár teprve krátce. Je to hodně čerstvé,“ svěřila se Super.cz Romana, která randí s ředitelem automobilové firmy Milanem Štědrou. „S partnerem plánujeme také dovolenou a chtěli bychom jet na týden do Itálie, takže se strašně moc těším,“ řekla nám rusovláska během odpoledne na golfovém turnaji, kde si užívala také koupání ve vířivce.

V plavkách s hlubokým výstřihem dala na odiv svůj dekolt a předvedla, že i 14 let po své účasti v soutěži krásy se do focení v plavkách může s přehledem pustit. Vedle zahraniční dovolené s novým partnerem plánuje Romana během léta také hned několik cest se synem. „S Maxíkem jedu na Dolní Moravu, letíme také na týden do Turecka, v srpnu jedeme také do Deštné se známými na chalupu, to budou procházky a túry, a pak budeme ještě u rodičů, kam pravidelně jezdíme, termíny, kdy mám Maxíka, už mám naplánovány,“ dodala modelka. ■