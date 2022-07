Jen loni vydělal 218 miliónů korun. Podívejte se, jak se nejlépe placený český sportovec vyfikl s manželkou na červený koberec

Tomáš Satoranský Super.cz

Anna Satoranská jako jedna z mála hvězd neměla šaty zapůjčené, oblékla vlastní. "Připravovala jsem se asi tři hodiny. Šaty jsou moje, jsou to šaty Tom Ford. Mám je dnes poprvé. Určitě je třeba v zahraničí ještě vynesu," řekla Super.cz manželka hvězdného basketbalisty.

"Musel jsem manželku přinutit, aby si je koupila. Je šetřivá, nerada utrácí za věci. Ale řekl jsem jí, že to je do Varů na takovou příležitost, že do toho musí jít," usmívá se Tomáš.

Satoranský změnil angažmá, s manželkou se stěhují z USA do Španělska. Na nový domov se těší. "Ve Španělsku už jsme spolu pět let žili, tak je to návrat do druhé domoviny. Španělsky mluvíme, máme tam přátele," vysvětluje. "Předevčírem jsem z Barcelony přiletěla, zítra tam zase hned letíme," doplnila Anna Satoranská. ■