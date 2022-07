Anička z Tajemství staré bambitky bez dlouhých vlasů: Ve spánku jí je ostříhal kolega

Kamila Janovičová Super.cz

V pohádce Tajemství staré bambitky i v jejím pokračování měla její postava Aničky krásné dlouhé rusé vlasy do pasu. Kvůli další roli se jich ale herečka Kamila Janovičová musela zbavit. A to dost brutálním způsobem. V jedné ze scén jí je ve spánku ostříhal kolega.

"Když jsem byla na kamerovkách na film Spolu, protože se nás o tu roli samozřejmě ucházelo víc, tak mi režisér řekl, že pokud tu roli chci, musím být ochotná dát se ostříhat. Řekla jsem, že mi to za to stojí, protože ten scénář je skvělý a to stříhání není pro parádu, ale má i význam," vysvětlila Super.cz půvabná herečka, které sluší i mikádo.

Pro roli by prý byla ochotná měnit image jakkoliv, nicméně jedno režisérům splnit nedokáže. "Nejde mi za žádnou cenu přibrat, a to opravdu velice ráda jím. Žeru furt a ráda," naštve zřejmě Kamila řadu žen řešících problémy s postavou. ■