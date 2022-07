Už zase vystavuje své tělo slunci: Sexy tanečnice Lálová poslala pozdrav v plavkách ze španělské pláže

Veronika Lálová Foto: se svolením V. Lálové

„Tentokrát to byla krátká odpočinková dovolená, protože mě od pondělí čeká 7 táborů za sebou. Celé září ale budu ve Španělsku na flamenco stáži,“ svěřila se Super.cz Veronika, která je vedle flamenca také milovnicí samby a latinskoamerických rytmů. Má za sebou náročné pracovní období, a tak se rozhodla si na pár dní odpočinout s rodinou.

„Poslední týdny jsem měla náročné, hodně jsem vystupovala a učila. Naštěstí mě to ale moc baví, svoji práci fakt miluji. Ale už to chtělo alespoň na pár dní odpočinek. Byla jsem s rodiči v Alicante, kde jsme si to užili. No a teď přicházejí na řadu tábory, čeká mě jich celkem 7 v různých městech. Do toho vystoupení a velká událost Brasil Fest Brno,“ svěřila se Veronika, která poslala z dovolené také pozdravy z pláže a pochlubila se svou vysportovanou figurou.

„Mám se na co těšit, nudit se nebudu. A pak měsíc, celé září, budu ve Španělsku v jedné taneční škole absolvovat každý den intenzivní kurzy flamenca. Na to se těším moc. Bude to náročné, ale dá mi to spoustu nových zkušeností. Baví mě stále se vzdělávat v mém oboru a učit se novým věcem,“ dodala tanečnice. ■