Můj! Zamilovaná Agáta Hanychová se pochlubila další fotkou s Jaromírem Soukupem. Místo Varů spolu vaří

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Zatímco celý šoubyznys žije karlovarským filmovým festivalem, Agáta zůstala v Praze a nic jí neschází.

„Celý ty outfity a Vary mi přijdou na hlavu, protože je to přehlídka modelek, a místo toho, aby se řešily filmy, tak se řeší to, co má jaká exmodelka na sobě, a to mně přijde debilní,“ nechala se ve svém živáku slyšet Agáta, jež se původně ve Varech měla objevit.

„Měla jsem tam jít dvě přehlídky, ale obě jsem odmítla, protože se mi do Varů prostě nechtělo. Té mediální pozornosti je už teď přehršel. Takže jsme si to nechali prostě ujít,“ dodala Agáta.

„Naposledy jsem tam byla s Kubou, když měl premiéru filmu, nevím, co bych tam měla dělat já,“ měla jasno a raději se pochlubila zamilovanou fotkou s Jaromírem. „Můj,“ okomentoval majetnicky svou lásku. ■