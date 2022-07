FOTO: Štamgast ze Slunečné se oženil. Podívejte se, jak to slušelo jeho o 19 let mladší nevěstě

Karel Zima se oženil s půvabnou Lucií. Herminapress

Herec Karel Zima (50) se oženil. Na zámku nedaleko Prahy si vzal svou o devatenáct let mladší přítelkyni Lucii. Svatba se i díky počasí mohla konat venku a nevěsta zvolila tradiční bílou barvu svatebních šatů. Stejnou barvu ostatně zvolil i ženich.

Zatímco půvabná Lucie se vdávala poprvé, herec známý například ze seriálu Slunečná se ženil podruhé. Ženatý byl celkem sedmnáct let, ale než potkal svou druhou ženu, byl sám dlouhých jedenáct let.

S novou partnerkou by chtěl i děti, i když sám už dospělého syna a dceru. „Nebráníme se tomu, necháváme tomu volný průběh a rádi bychom miminko,“ prozradil už loni Super.cz. Svou druhou manželku potkal v divadle. „Poznali jsme se v Praze v kavárně Studia DVA. Já jsem se byl podívat na přestavení Poprask na laguně, kam mě pozvala kamarádka a kolegyně z Temného Kraje Kristýnka Badinková Nováková. Lucie dělala na tom “špílu” garderobu,“ popisoval seznámení Zima, který hrál také v seriálu Pustina či filmu Non plus ultras.

Dva roky ale trvalo, než se dali dohromady. „Párkrát jsem Lucii během dvou let napsal, že bych ji chtěl vidět. Žádný uhánění. Až v prosinci 2020 jsme se ale konečně viděli. Upřímně, chystal jsem se podvědomě použít osvědčenou „vařenou nudli“, ale na tu neskočila, naopak. Obvyklé tahy nezabíraly, a to bylo vlastně skvělé,“ prozradil herec, jak mezi nimi přeskočila jiskra. Srdce sympatické Lucie pak přeci jen dobyl. ■