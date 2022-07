Taťána Makarenko vynesla ve Varech náušnice za astronomickou částku. Podívejte se na šperky za 100 milionů

Taťána Makarenko Super.cz

Jen náušnice, které dostala Makarenko zapůjčené, stojí neuvěřitelných 70 miliónů korun. "Jsem šťastná, že je můžu vynést. Jsou to obrovské kameny. Jen náušnice s obřími diamanty jsou za 70 miliónů korun. Prsteny jsou za 30 miliónů," řekla Super.cz Makarenko.

"Stále říkám mému stylistovi Samovi, aby mě kontroloval. Je to velká zodpovědnost, není to sranda to vynést. Nešlo o to, aby to bylo nejdražší, ale aby se to hodilo k outfitu," vysvětlila Taťána, která oblékla model od Patrizie Peppe.

"Vybral mi to Sam. Nastyloval víc kusů, které dohromady tvoří šaty," dodala Makarenko, která se ve Varech zdržela jen dva dny. ■