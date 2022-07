Poznali byste ho v centru Karlových Varů? Hvězdného Geoffreyho Rushe doprovází pohledný syn

Geoffrey Rush se synem Jamesem v Karlových Varech Michaela Feuereislová

Oscarový herec Geoffrey Rush (70) dorazil v úterý odpoledne do Karlových Varů. Přicestoval s rodinou soukromým letadlem, na letišti se pozdravil s fanoušky, poté skupina nasedla do přistaveného vozu a odjela do Grandhotelu Pupp.