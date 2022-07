Vágner nemůže odpočívat ani na dovolené. Jeho sexy přítelkyni s pevnými svaly není snadné utahat

Petr se svou partnerkou v Chorvatsku. Foto: archiv P. Vágnera

„Vzhledem k současné situaci v letecké dopravě, rušení letů a podobně jsme letošní prázdniny zahájili s přítelkyní Silvií už o týden dříve. A raději tentokrát vyrazili k jadranskému moři autem,“ svěřil se Super.cz moderátor sportovních zprávy na CNN Prima News.

Ani na Jadranu ale nezvládne činorodý pár jen lelkovat. „Rozhodně žádná válecí dovolená to ale není. Oba totiž nevydržíme jenom tak ležet, koupat se a opalovat. Každé ráno kolem půl osmé už chodíme běhat kolem ostrova Pag. I když běháme osm, deset kilometrů denně, je to docela záhul, jelikož v půl osmé je už přes třicet stupňů Celsia. Ale jako příprava na letošní závody Krkonošská 50 a Beskydská B7 je to naprosto ideální příprava.“

Sportovec někdy své partnerce nestačí. „Přiznávám, že utahat přítelkyni je opravdu nadlidský výkon. Silvie totiž chodí ještě do hotelové posilky, já jdu místo toho raději trénovat kraula do moře. Odpoledne jezdíme na skútrech, nebo na vodních lyžích. Takže z tréninku a přípravy asi jen tak nevypadneme. Snad tady stihneme i tu společnou opalovačku,“ směje se Petr Vágner. ■