Úplně poprvé byla naostro! Lucie Šlégrová své přírodní pětky vyvenčila na karlovarském festivalu v šatech bez podprsenky

Lucie Šlégrová Super.cz

"Šaty jsou od Dominiky a Jaroslavy Sedláčkových. Trefily se mi do mého vkusu. Jela jsem si pro ně ve středu. Přála jsem si barvu lila, letos je trendy, nechala jsem zbytek na nich," prozradila o šatech Lucie, která se pyšní přírodními pětkami.

"Poprvé v životě jsem úplně naostro. Dnes jsem úplně bez prádla. Cítím se dobře, venčí se mi dobře," prozradila se smíchem Lucie, která si zahájení festivalu užila po boku manžela Jiřího Šlégra.

"Ve Varech budeme dva dny. Užijeme si večírky a já to pak budu týden dospávat. Dnes jeden film uvidím, přemluvila jsem manžela. On se mnou do kina jinak nechodí. Má hodně nemocná záda, má je poškozená profesionálním sportem, nevydrží dlouho sedět. Pro něj dvě hodiny v kině je obrovská bolest. Pak pár dní trpí a nemůže si ani zavázat boty. Sport zanechal následky a ponese si je celý život. Vše má pro a proti," dodala Lucie. ■