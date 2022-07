Petra Nesvačilová zářila ve Varech v diamantech za 2,5 miliónu korun a pod šaty skrývala sladké tajemství: Je těhotná

Petra Nesvačilová Super.cz

"Šperky jsou ALO diamonds. Mám to štěstí, že mi byly zapůjčené," prozradila Super.cz Nesvačilová, která svítila ve žlutém modelu od návrhářky Tatiany Kovaříkové. "Šaty sou jedinečné, nikdo je nemá. Jsou ušité na dnešní večer," prozradila herečka, která pod róbou skrývala tajemství.

Model byl tak vychytaný, že mohla do kapes nacpat tak půlku svého hotelového pokoje, aniž by to kdokoli tušil. "Mám v kapsách spoustu věcí. Mám tam čokoládový bonbóny, spoustu blbostí, vějíř, mobil. A v kabelce mám malý make-up, celou koupelnu v malém, akreditaci, občanku, řidičák," řekla se smíchem herečka, která si radostnou novinku chtěla ještě nějakou dobu nechat pro sebe. Super.cz zdroj z Petřina okolí však potvrdil, že je herečka v očekávání.

"Do mých šatů se dá i schovat, kdyby pršelo," dodala Nesvačilová, která přijela v doprovodu kamarádky Hany Vágnerové. "Dámská jízda je důležitá. S Háňou spolu jezdíme do Varů, je to tradice," uzavřela. ■