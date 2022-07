Z výšky na ni spadl kočárek: Lilia Khousnoutdinova musela ve Varech maskovat zranění

Lilia Khousnoutdinova Super.cz

Když vcházela do filmového sálu hotelu Thermal, nebylo na ní ale nic poznat. "Bolí to, ale dá se to překonat. Kdyžtak se nechám nosit na rukou," smála se historička, designerka a kněžka. Příprava na večer pro ni tak nebyla prioritou, ostatně není zastánkyní líčení a účesů á la chodská truhla.

"Maximálně jsem řešila, jak si zastabilizovat nohu a vybrat šaty, v nichž by to nebylo vidět. Boty na podpatku nepřipadaly v úvahu," řekla Super.cz Lilia, která během večera vystřídala dvoje šaty. Na opening přišla v modelu Blanky Matragi, pak se převlékla do šatů z bhútánské látky. ■