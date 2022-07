Největší záporák ze seriálu, který zbořil streamovací síť, je ve skutečnosti zlatíčko: Takhle tokal s partnerkou

Jamie Campbell Bower Profimedia.cz

Nyní Jamie fanoušky absolutně odrovnal rolí Vecny, největšího záporáka čtvrté řady Stranger Things, jejíž uvedení druhé části v pátek dokonce způsobilo kolaps Netflixu.

Kvůli roli si v maskérně odseděl nespočet hodin, neboť obdivuhodný kostým není zdaleka dílem odborníků na speciální efekty, jak si většina diváků myslela, ale především šikovných maskérů. Skládá se z 25 kusů latexu, které herci přilepili na tělo. Oblek váží 13 kilo a herce v něm rozhodně nelze identifikovat.

Dle designéra, který má kostým na svědomí, si Campbell Bower zaslouží medaili za to, kolik času kvůli němu strávil v maskérském křesle. Jamie je ale profesionál. „Prostě jsem věděl, že je to třeba, takž jsem s tím byl v pohodě. Navíc mi to pomohlo dostat se do role, jak jsem potřeboval,“ komentoval hrůzu nahánějící masku.

Role záporáků jdou herci na výbornou. Ale jak už to bývá, v reálu je to „opravdu hodný kluk“, jak ho popisují kolegové. To ostatně dokazují i fotky z pláže v Malibu, kde herec minulý víkend tokal s partnerkou Jess Moloney.

S tou prý randí zhruba rok a před ní byl dva roky ve vztahu s Ruby Quilter. Nejvíc ale asi proslul vztahem s Bonnie Wright, představitelkou Ginny z Harryho Pottera, s níž randil v letech 2009-2012 a byli dokonce zasnoubeni. A jiskra přeskočila i s další kolegyní, a sice s Lily Collins, s níž hrál v Mortal Instruments. S pauzami byli ve vztahu v letech 2012-2018. ■