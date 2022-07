Taťána Kuchařová si hlavu čistí jízdou na skútru. S kým bude tahle single kráska trávit léto?

Taťána Kuchařová Foto: Martin Šebesta

To, že se manželství Taťány Kuchařové (34) a Ondřeje Gregora Brzobohatého (39) rozpadne, asi nečekal skoro nikdo. Ondřej randí s moderátorkou Danielou Písařovicovou a Miss World 2002 zatím stále zůstává bez partnera. Myšlenky si krásně třídí jízdou na skútru, na kterém se prohání ulicemi Prahy. „Je to nejrychlejší prostředek. Flákneš to skoro všude, předjedu všechny, jsem jak vítr a už jsem vyježděná, ale člověk musí předvídat a v létě to miluji, provětráš se, mám to jako relax,“ svěřila se kráska Super.cz.