Nepodepisuje pouze své knihy. Bára Nesvadbová rozdala vysvědčení ukrajinským uprchlíkům

Je zvyklá na to podepisovat se většinou na své autorské knihy. Tentokrát ale Barbara Nesvadbová (47) udílela autogramy z jiného důvodu. Spisovatelka má za sebou maraton podpisů na vysvědčení ve škole, kterou provizorně zřídila pro dětské běžence z Ukrajiny.

„Dneska jsem podepsala 56 vysvědčení. Všechny naše děti z ukrajinské školy Be Charity ho dostanou. Přijdou akrobaté z Jatek (divadlo Jatka 78, pozn. red.), dorazí lidé, kteří nám se školou pomáhali, přijdou lidé ze Seznamu. Pak děti vyprovodíme na příměstský tábor,“ popsala Nesvadbová.

Bára vidí řešení v tzv. inkluzi, ale sama si je vědoma toho, že děti prchající z Ukrajiny by měly mít šanci se co nejlépe naučit český jazyk.

„Mám nesmírný strach z toho, co bude. Nálada ve společnosti je stále nervóznější. Děti by se měly zařadit od září. Náš fond není určený k tomu pomáhat dětem z jiných zemí, pomáháme primárně nemocným dětem. Doufám, že se k tomu Ministerstvo školství nějak postaví,“ řekla nám spisovatelka na večírku značky šampaňského.

Ani o prázdninách se nepřestane Bára a její tým dětským běžencům věnovat. „Máme tady děti, které tady mají jen maminky, a ty musí chodit do práce. Pro ty máme připravený příměstský tábor. Děti budou jezdit na výlety, chodit do ZOO, do botanické zahrady, na trhy. Já a třeba i moje dcera s nimi také budeme trávit dost času,“ popisuje plány Barbara Nesvadbová. ■