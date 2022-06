Po běhu mám žízeň jak Dáda, píše Zuzana Bubílková u fotky v plavkách: Reakce Patrasové na sebe nenechala dlouho čekat

Popisek Zuzany Bubílkové neušel pozornosti Dády Patrasové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/Herminapress

Zuzana Bubílková (70) se fanouškům na sociální síti pochlubila fotkou, jak si po běhu v Kunratickém lese dopřává zasloužené osvěžení v podobě nealko piva. Jak je vidět, šla u toho do bikin, což je ve vedru, které Česko schvátilo, celkem pochopitelné. Klobouk dolů, že se Zuzana vůbec odhodlala.

Byl to ale hlavně popisek fotografie, co upoutalo mnoho pozornosti. A to i z řad celebrit.

„Po běhu mám žízeň jak Dáda,“ napsala ke snímku z víkendu oblíbená moderátorka. Po pár dnech si fotografie všimla také Dagmar Patrasová (66), která k ní připojila pouze komentář: „Cože?“

To pobavilo fanoušky natolik, že si hereččin komentář vysloužil už skoro tolik lajků jako samotný příspěvek. „Potrefená husa?“ odpovídal jeden ze sledujících Patrasové. „Ona nemyslela Vás, Vy přece nealko nepijete,“ reagoval zase další.

Hereččina reakce se dočkala už přes 50 odpovědí, Bubílková ji však nechala bez odezvy. A zdaleka není jasné, že byl popisek směřován na někoho konkrétního. Fanoušci si ale vyvodili vlastní závěr.

„Zuzanko, tak teď jste mě opravdu pobavila,“ vzdávali moderátorce hold. „Tak vy jste královna vtipu, smekám,“ zazněla také poklona. „Tuhle konverzaci miluju,“ bavili se prostě jiní. Ostatně pobavit své sledující měla nejspíš Bubílková v úmyslu především. ■