Z princezny a puberťačky udělala Sanitka někoho jiného. A také díky ní poznala drsnou smrt

Aktuální podoba Ivany Andrlové nenechá nikoho na pochybách, o koho jde. Michaela Feuereislová

Když šel seriál z prostředí záchranné služby na obrazovky, bylo jí teprve 24 let. Představovala přítelkyni Járy (Tomáš Juřička), bratra hlavní postavy – lékaře Vojtěcha Jandery (Jaromír Hanzlík). Jak herečka vzpomíná na natáčení Sanitky, která teď zpříjemňuje středeční večery divákům na Nově?

„Moc ráda! Byla to pro nás hezká doba, spousta práce v divadle i natáčení v televizi. Sanitka mě posunula o kousíček dál, už jsem nebyla rozjívený puberťák, hezká princezna. Pro nás s Tomášem Juřičkou to znamenalo hodně rozdílné role oproti těm předchozím,“ řekla Super.cz Andrlová.

„Dobře napsaný scénář je základem a ten od Jiřího Hubače byl. K tomu skvělí herci, kamera, režie a je to.“ Ve druhé řadě seriálu z roku 2013 tvůrci nechali Alžbětu zemřít. Šlo o hereččinu první zkušenost se smrtí před kamerou? „Ano, před tím jsem v ničem nezemřela.“

Šlo o hodně drsnou scénu, kdy nevidomou manželku Járy Jandery oloupí a ona se pádem do hloubky smrtelně zraní. „Natáčení této scény bylo opravdu složité a dost drsné, ale tak to pan Hubač napsal. Věděla jsem od začátku, co mě čeká,“ řekla nám Ivana Andrlová (61).

Babička čtyřleté vnučky se těší na léto s rodinou, které prožije u nás. „Budeme jezdit po kamarádech a užívat si podle počasí a příležitostí. Žádné velké plány nemáme.“ ■