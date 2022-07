Rok po natáčení Výměny manželek: Herec Míra Nosek pociťuje, že díky reality show má pevnější vztah s přítelkyní

Míra Nosek Super.cz

Herec Míra Nosek (44) se s přítelkyní do televizní show zapojil v loňském roce. Chtěl ukázat hlavně to, že i herci musejí makat, aby zaplatili složenky: „Jeden z důvodů, proč jsem tam do toho šel, byl ten, abych apeloval na to, že když se nehraje, tak děláme různou práci. Ale vysílalo se to až po covidu no, i tak to byla fajn zkušenost,“ řekl pro Super.cz před natáčením pořadu Moje místa - speciál.

Míra dále přiznává, že na natáčení bylo pozitivní hlavně to, že dodnes jsou se svojí drahou polovičkou více sladění. Dokonce i v případě cestování, kde byly na začátku vztahu velké neshody: „Během cestování rád vezmu batoh, věci a rád potkávám lidi z těch krajů, jak žijou a nikoliv žádného recepčního na hotelu. Jsem šťastný, že se dozvím to, jak je to doopravdy. Jinak dělám, co můžu, občas musím strávit ty Egypty u těch bazénů, ale už se mi podařilo, že jsme se Zuzkou sehnali sami bydlení, a paní se to líbilo, tak doufám, že ji tohle neopustí a zas takhle někam pojedeme.“ Říká s humorem herec, kterému se přezdívá nejslavnější český filmový gay.

Když oblast kultury zavřel lockdown, herec si vydělával jízdou s vysokozdvižným vozíkem v továrně v Neratovicích. Až vyrovná stav účtu, nic už nebude chybět k tomu, aby si s přítelkyní Zuzanou založili rodinu: „To bychom rádi, ale jako kdy. Spousty práce, už to není výmluva, teď je to reál. Je potřeba dohnat nějaký ty postcovidový resty a pak teprve bude čas. Ale určitě je to v plánu.“ Dodal Míra Nosek. ■