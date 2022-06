Denise Richards (51) se přidala na síť s necenzurovaným obsahem. Dva týdny po své osmnáctileté dceři

Denise Richards Profimedia.cz

Síť OnlyFans využívají lidé ke sdílení fotek, které by na jiných platformách neprošly. Často jde o erotické a explicitní záběry, není to ale nutnost či podmínka účasti, a ne každý této možnosti využije. To byl také jeden z argumentů, jimiž Denise Richards bránila svou dceru poté, co Sami oznámila, že si na zmíněné platformě zřídila účet.

„Je rozdíl v tom postovat fotku v bikinách na Instagramu? Děláme to všichni. A že je obsah na této platformě placený? Jsem si jistá, že Instagram, Twitter a Facebook se díky nám všem mají dost dobře. Je tak špatné mít nad tím kontrolu a zpoplatňovat obsah také?“ napsala Richards kromě jiného k obhajobě dcery.

V rámci té také uvedla, že si sama možná profil založí, málokdo ale bral její slova vážně. Všem tak Denise vytřela zrak, když se ke komunitě skutečně přidala. Za vstup k jejímu obsahu lidé zaplatí 25 dolarů měsíčně.

Gesto Sami rozpoutalo i slovní bouři mezi jejími rodiči, Richards a Charliem Sheenem (56). Ten se proti jejímu kroku nejdřív ohradil a nechápal, jak její matka mohla něco takového dopustit, po prohlášení Richards ale uvedl, že ho slova jeho ex osvítila a dcera má jeho plnou podporu. ■