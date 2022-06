Tyto bikiny nejsou pro každého: Známá moderátorka (51) v nich vypadá zatraceně sexy

Amanda Holden by možná nejraději dorazila v bikinách i na natáčení britského Talentu... Profimedia.cz

Oblíbená anglická herečka a moderátorka Amanda Holden (51), jež je rovněž od roku 2007 stálicí v porotě soutěže Britain’s Got Talent, momentálně tráví dovolenou na Sicílii. Se svými věrnými fanoušky na Instagramu, kterých je 1,8 milionu, se podělila o pár záběrů včetně jedné sexy bikinovky.

Blondýnka se předvedla v bílých bikinách, které svým střihem rozhodně nejsou pro každého. Proužek látky bez ramínek si zkrátka může dovolit jen pár vyvolených a Amanda mezi ně rozhodně patří.

Svým výběrem kostýmů na natáčení zmiňované talentové soutěže ostatně mnohdy dokazuje, že spodní prádlo je pro ni zbytečnost. Její modely jsou dokonce tak odvážné, že si diváci stěžují, že je na obrazovce až příliš sexy. Amanda se ovšem těmto výtkám jen směje a říká, že když na to má pořád figuru, proč by nenosila šaty na tělo a že si podobný styl oblékání prostě užívá... A my se rozhodně nedivíme! ■