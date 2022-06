Opět potvrdila roli módní ikony: Aňa Geislerová zářila v šatech bez podprsenky a ve špercích za miliony

Aňa Geislerová Super.cz

Šaty jí šila návrhářka na míru. Původně si stejný střih šatů přála obléct ve filmu, k tomu nakonec nedošlo. Na premiéru pak šaty Kovaříková zbavila zdobení, které se Geislerové nelíbilo.

"Měly zdobení, které mi už přišlo navíc, chtěla jsem je čisté," řekla Super.cz Geislerová, kterou ozdobily i nádherné šperky Cartier.

"Některé jsou moje, některé půjčené. Já vždycky chci, aby se skamarádily, pak se jim po sobě stýská. A aby ty mé přivolaly ty, co ještě nejsou mé, za mnou," usmívá se herečka.

Strach, že by nějaký šperk ztratila, nemá, ani bodyguarda neměla. "Jsem zvyklá. Když vozím všechny špeky do Varů, vždycky je na sebe nasadím a dost si to užívám. Mám to pak pod kontrolou," vysvětluje.

Jestli dorazí na letošní filmový festival, který začíná v pátek, zatím netuší. "Skoro všechny dny mi to vychází, že budu mít práci a točit. Uvidíme, jak to vyjde. Zatím nevím. Práce je práce," dodala. ■