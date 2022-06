Dcera prezidenta opět v roli modelky: Jak to Kateřině Zemanové slušelo a čím se vlastně živí?

Kateřina Zemanová Super.cz

Už podruhé si dcera prezidenta Miloše Zemana vyzkoušela roli modelky. Opět pro kalendář soutěže Anděl mezi zdravotníky, se kterou Kateřina Zemanová v rámci prezidentské nadace spolupracuje. " Nikdo jiný mě zatím na focení neoslovil, a ani mi to nevadí, určitě bych se do toho nehrnula ," smála se.

Nepotrpí si ani na rodinné focení, i když třeba v britské královské rodině je to každoroční předvánoční tradice. "Nejsme královská rodina a ani si na ni nehrajeme, což je dobře. Takové focení proběhlo, myslím, jenom jednou, a je z toho jedna rodinná fotografie. Možná bychom to mohli udělat ještě letos, pokud o to bude v rodině zájem," krčila rameny.

Zajímalo nás, co vlastně Kateřina, když už nestuduje v Británii, vlastně kromě práce pro prezidenstkou nadaci, která se profiluje hlavně na pomoc Klokánkům, dělá. "Mám svoji vlastní práci, dělám webové stránky, zatím hlavně pro menší charity v Anglii. Zůstali jsme na home office a vyhovuje mi to," upřesnila.

Bavili jsme se i o zdraví, kdy nás ujistila, že všichni jsou doma v pořádku. "Tedy v rámci možností a doufám, že pomoc tady od finalistů Anděla mezi zdravotníky hned tak potřebovat nebudu," uzavřela. ■