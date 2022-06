Adam Mišík a jeho krásné lásky. Prachařova holka, královna krásy, modelka i sexy zrzka

Adam Mišík má slabost pro krásné ženy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a Michaela Feuereislová

A to je to, co mají oba společného. Ve stopách svého otce, slavného písničkáře Vladimíra Mišíka, jde totiž i Adam Mišík.

Vztah mladé modelky a úspěšného zpěváka je teprve v začátcích. „S Adamem jsme spolu chvilku, je to čerstvé,“ řekla Super.cz Jirásková, jež slavného přítele doprovázela na koncert Pocta Karlu Gottovi, kde Mišík zpíval.

Zatímco Jirásková loni prozradila, že prožívá svou první velkou lásku, která jí nakonec nevyšla, Mišík už měl po svém boku celou řadu krásek. Slabost má pro missky, modelky, ale randil i se známou herečkou. Po jeho boku se ale objevily i dívky, které nemají se světem šoubyznysu nic společného.

Mišík v minulosti randil se současnou přítelkyní Jakuba Prachaře Sarou Sandevou (24). Tři roky pak prožil po boku modelky Diany Kratochvílové. Jejich vztah ale zahubila oboustranná nevěra. Několikaměsíční románek pak prožil s vítězkou Miss Czech Republic Denisou Spergerovou (21) či s finalistkou Robinsonova ostrova Bárou Mudrochovou.

„Jsem mladý blázen a holky jsem si hledal podle toho, jestli mi byly sympatické. Je mi jedno, jestli jsou herečky, nebo dělají někde v kavárně,“ řekl Super.cz zpěvák. Ten teď ale opět zabrousil do modelkovských vod. Krásná Natálka by s ním ráda odjela i na dovolenou. „Moc rádi bychom spolu nějakou dovolenou podnikli, ale uvidíme, jestli bude čas,“ prozradila zamilovaná modelka. ■