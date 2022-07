Sní o tom, že bude mít volno. Marek Taclík si letos dovolenou u moře s dětmi neužije

Marek Taclík Super.cz

Sám herec na otázku, kdy si odpočine, nevěděl, co říct. "Výborná otázka, to bych taky rád věděl. Ale tak až to všechno dotočím... tak v zimě?" Hvězda seriálu ZOO přiznává, že není nijak náročná, a po žádné vysněné exotické destinaci přímo netouží. Ke štěstí mu stačí volný čas a chvíle v sauně. "Nemám vysněnou destinaci. Já sním o tom, že budu mít volno. Mně stačí, když si občas zajdu do sauny, a to je moje takový jediný volno. Určitě bych se chtěl vrátit do Thajska, kde jsme byli se ženou, když jsme neměli děti," zavzpomínal Marek Taclík.

Na otázku, zda neplánuje dovolenou pouze s milovanou ženou bez dětí, odpověděl smíchem. "Tak to je hodně vysněný! Doufám, že k tomu někdy dojde," rozesmál se herec a je jasné, že kvůli dětem na sebe moc času s manželkou nemají. Prásknul rovněž, že ani hlídání u nich doma moc nefunguje.

"Děti sami o sobě, páč jsou jim dva a čtyři, tak ty neplánujou zatím, ty žijí jenom teď a tady, což je asi správně. Nechci se mojí maminky ani tchyně nijak dotknout, ale ony se s tím hlídáním nepřetrhnou a děti jsou ještě malinký. Ale asi si je vezmou na chvilku, doufám," uzavřel herec, který přišel podpořit charitativní křest brýlí. ■