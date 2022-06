Za koho vyměnila Leonarda DiCapria? Modelka se pochlubila manželem a figurou v bikinách rok po porodu

Toni Garrn s manželem Alexem Pettyferem Profimedia.cz

Vzpomínáte na blonďatou německou modelku a příležitostnou herečku Toni Garrn (29), která to několikrát zkoušela s Leonardem DiCapriem (47), ale nakonec jim to nevyšlo a v roce 2014 šli od sebe nadobro? Bývalý andílek Victoria’s Secret nakonec našel spřízněnou duši v jiném herci, a to v Alexi Pettyferovi (32), známém například ze seriálu The I-Land či z filmů Stormbreaker, Netvor, Jsem číslo čtyři nebo Bez kalhot.

Momentálně byste na slavný pár i s jejich téměř roční dcerkou Lucou Malaikou mohli narazit na plážích v Řecku, kam vyrazili i s partou přátel. Modelka s výškou 185 centimetrů, která proslula i exkluzivním kontraktem pro značku Calvin Klein, má po porodu zpět svou štíhlou postavu, pouze v oblasti hrudníku je zřejmé, že jí mateřství prospívá.

A zatímco s oscarovým DiCapriem je to ve vztahu na hodně dlouhé lokte, jelikož se s žádnou svou přítelkyní ještě nedostal ani do fáze zásnub (a to s Gisele Bündchen i Bar Refaeli randil téměř šest let, se současnou partnerkou Camilou Morrone je pět let), s Alexem to šlo ráz na ráz. Po deseti měsících randění ji v prosinci 2019 požádal o ruku, svatbu stihli do roka v Hamburku a v červenci 2021 se narodila malá Luca Malaika. ■